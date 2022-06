Enria, ipotesi ricalcolo dividendi banche su scenari embargo

(ANSA) - BRUXELLES, 30 GIU - La Bce potrebbe chiedere alle banche di prepararsi ai contraccolpi economici di un taglio delle forniture di gas e tenerne conto anche sulle politiche dei dividendi. Con il rischio di "uno scenario macroeconomico peggiore rispetto a quello previsto, se ci fosse un embargo sul gas e se partisse una recessione le prospettive per le banche potrebbero essere peggiori"", ha spiegato Andrea Enria, presidente del Consiglio di vigilanza dell'istituto centrale, in audizione in commissione Affari economici al Parlamento europeo.

"Ne parleremo la prossima settimana al supervisory board, ma potremmo chiedere alle banche di ricalcolare le traiettorie di credito nel caso di un peggioramento della congiuntura, anche nel caso di un embargo, e sfruttare questa analisi anche per poter gestire i piani di distribuzione", ha aggiunto.

"L'attuale contesto" è "caratterizzato da una maggiore volatilità e da valutazioni azionarie inferiori, poiché i mercati prevedono che la redditività e la qualità degli attivi delle banche potrebbero essere influenzate da sviluppi macroeconomici avversi. Le proiezioni macroeconomiche dello staff dell'Eurosistema di giugno 2022 introducono per la prima volta uno scenario al ribasso che comporta una possibile recessione nel 2023 a seguito di interruzioni dell'approvvigionamento energetico dell'area dell'euro", ha inoltre detto. (ANSA).