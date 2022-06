Borsa: Milano cede (-2%) con Europa e banche

(ANSA) - MILANO, 30 GIU - Si amplia la corrente di vendite in Piazza Affari, in linea con un peggioramento su tutte le Borse europee: l'indice Ftse Mib in un contesto molto incerto scende di oltre il 2%, con Francoforte e Parigi sullo stesso livello.

In Borsa a Milano sempre particolarmente violento il calo per Saipem (-40% i diritti sull'aumento e -15% il titolo), con le banche sotto pressione. Unicredit perde il 5%, Mps e Intesa quattro punti percentuali.

In calo i rendimenti sui titoli di Stato (Btp al 3,34%), con lo spread che sale di qualche punto a quota 192 per il maggior allentamento della tensione sui bond tedeschi. (ANSA).