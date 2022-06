Borsa: Europa parte male, Parigi e Francoforte -2%

(ANSA) - MILANO, 30 GIU - Mercati azionari del Vecchio continente tutti in forte calo in avvio di seduta, in linea con i timori di recessione negli Stati Uniti: la Borsa di Londra cede l'1,6%, Parigi e Francoforte in avvio di seduta due punti percentuali.

Male anche Amsterdam (-1,5%) e Madrid (-1,2%), in leggero rialzo i listini di Mosca. (ANSA).