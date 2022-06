A Leonardo contratto in Ungheria per un hub smistamento pacchi

(ANSA) - ROMA, 30 GIU - "Magyar Posta si affida a Leonardo per realizzare il principale hub di smistamento pacchi dell'Ungheria. È l'ultimo traguardo internazionale nel settore della logistica e, allo stesso tempo, la conferma della fiducia dell'operatore ungherese nelle capacità di Leonardo, con cui collabora da due decenni". Lo comunica Leonardo, con una nota.

"Il contratto, del valore di oltre 26 milioni di euro, prevede la fornitura di tecnologie leader di mercato per supportare la crescente rete di distribuzione di Magyar Posta. La soluzione, che sarà consegnata entro l'autunno 2023, consentirà all'operatore di garantire consegne rapide durante il picco di fine anno. Sono inclusi anche servizi di supporto professionale fino al 2031. Una volta completato, il sistema sarà in grado di elaborare fino a 100 milioni di pacchi all'anno". (ANSA).