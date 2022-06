Spread Btp-Bund apre in calo a 187 punti base

(ANSA) - MILANO, 29 GIU - Si riduce lo spread tra btp e bund tedesco in avvio di contrattazioni. Il differenziale di rendimento tra i due titoli decennali si richiude a 187 punti base, in calo di 5 punti. In forte calo il rendimento del Btp, che scede di 13 punti base al 3,41%. (ANSA).