Equo compenso: Commissione Senato, ok ddl senza modifiche

(ANSA) - ROMA, 29 GIU - Il disegno di legge sull'equo compenso per il pagamento di prestazioni dei professionisti stacca il traguardo della Commissione Giustizia del Senato senza correzioni. Lo dice all'ANSA il senatore di FdI Andrea de Bertoldi, che ha votato in sostituzione del capogruppo Luca Ciriani. Bocciati gli emendamenti al testo, ora pronto per l'Aula, che unisce proposte di FdI, Lega, Fi e M5s. (ANSA).