Borsa: Europa apre in deciso ribasso, Francoforte -1,1%

(ANSA) - MILANO, 29 GIU - Apertura in calo per le Borse europee. A Londra il Ftse 100 ha avviato le contrattazioni in flessione dello 0,44% a 7.290 punti, a Parigi il Cac 40 arretra dell'1,06% a 6.021 punti mentre a Francoforte il Dax scende dell'1,07% a 13.089 punti. (ANSA).