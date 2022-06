G7, Russia sblocchi i porti, sostegno azione Onu sul grano

Il price cap sul petrolio sarà "meglio definito", quello sul gas "è più generico" perché un po' più "complicato". È quello che ha detto all'ANSA una fonte europea, in un briefing al castello di Elmau margine del G7. Secondo la fonte la dichiarazione finale del summit "dà più spazio per continuare a lavorare" anche sul fronte del gas, "e la situazione potrebbe un po' essere diversa a settembre, ottobre - ha aggiunto -. Vedremo l'andamento dei prezzi, lo sviluppo della situazione, e della produzione globale".

La Russia "metta fine senza condizioni al blocco dei porti ucraini sul Mar Nero" e smetta di "distruggere infrastrutture portuali di trasporto, terminali e silos per il grano" e di "appropriarsi in modo illegale di prodotti agricoli e attrezzature ucraine". E' quanto si legge nella dichiarazione finale del G7 sul tema della sicurezza alimentare globale. "Sosteniamo fortemente l'Ucraina nel riprendere le sue esportazioni agricole sui mercati mondiali - si legge - nonché gli sforzi delle Nazioni Unite per sbloccare un corridoio marittimo sicuro attraverso il Mar Nero".

Il G7 darà fino a 5 miliardi di dollari per la sicurezza alimentare globale, oltre la metà verrà dagli Usa. È quanto trapela da fonti Usa citate dalla Dpa.

Incontro Draghi-Trudeau, focus su crisi energia e gas

Cambiamento climatico, Ucraina, economia: sono alcuni dei temi affrontati nel corso del bilaterale tra Mario Draghi e Justin Trudeau secondo quanto riferisce il governo canadese. In una breve dichiarazione prima dell'incontro a porte chiuse il capo del governo del Canada ha sottolineato i 75 anni di relazioni diplomatiche tra i Paesi e di profondi legami tra i Paesi e ha detto che il G7 è fortunato ad avere "Mario" al tavolo come leader. Draghi, riferisce sempre il governo canadese, nella sua dichiarazione sottolinea che da due giorni al vertice si sta affrontando la crisi energetica: "Il Canada - ha detto Draghi - è un grande produttore e quindi la prospettiva del primo ministro Trudeau è importante. Ne parleremo".