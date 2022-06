Fisco: Confindustria,instabile e costoso,zavorra lo sviluppo

(ANSA) - ROMA, 28 GIU - "Le imprese sperimentano quotidianamente un sistema complesso, instabile, costoso che - come diciamo spesso - "zavorra" lo sviluppo del Paese, imbrigliando l'attività dei contribuenti in una congerie di rigidità legislative e burocratiche. Per Confindustria semplificare e razionalizzare il quadro normativo resta un obiettivo fondamentale per garantire certezza". E' quanto ha affermato il direttore generale di Confindustria, Francesca Mariotti in audizione alla Camera sul Dl fisco. Due le richieste: una disciplina per le emergenze da realizzare in 'tempo di pace' e una analisi dell'impatto della regolamentazione prima di nuove norme. (ANSA).