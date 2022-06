Prezzi guerra:il gas continua a correre,timori per stoccaggi

(ANSA) - MILANO, 27 GIU - Non si arresta la corsa del prezzo del gas mentre si teme che la riduzione delle forniture dalla Russia non consentirà di raggiungere agli stoccaggi i livelli necessari per affrontare l'inverno.

Ad Amsterdam il prezzo del gas sale dell'1% a 129 euro, dopo aver toccato un massimo di 136 euro in avvio di seduta. In flessione, invece, il prezzo del petrolio, mentre la Russia ha reso noto che non intende tagliare la produzione. Il Wti scende dello 0,2% a 107 dollari al barile e il Brent dello 0,1% a 113 dollari.

In aumento anche il prezzo dell'oro a 1.838 dollari l'oncia (+0,7%) e l'argento a 21,52 dollari (+3,1%). Sul fronte delle materie prime alimentari, il grano tenero registra le quotazioni in crescita dell'1,4% a 949,25 dollari per 5mila staia, mentre il grano duro sale dello 0,8% a 1.006 dollari. (ANSA).