Ovs punta a Coin, da soci ok a due diligence

(ANSA) - MILANO, 27 GIU - Ovs vuole Coin e sottoscrive con gli azionisti una lettera di intenti che le dà il diritto di avviare e condurre in esclusiva una fase di due diligence, nel corso della quale il Consiglio di Amministrazione si avvarrà di consulenti esterni. L'obiettivo è chiudere l'operazione entro novembre. Data la presenza di Stefano Beraldo (ad di Ovs) tra i soci di Coin, precisa una nota, l'acquisizione ricade nella disciplina delle operazioni con parti correlate.

Una sorta di 'ritorno al futuro' per la catena retail nata come divisione del gruppo Coin, nel 1972, erede della piccola catena Coinette che portava in periferia gli articoli invenduti del grande marchio. Dal marzo 2018 Coin è controllato da Centenary, una newco formata da un gruppo di manager e di imprenditori, a cui partecipa anche Beraldo. E' la catena di department store più diffusa in Italia, con vendite sotto insegna di circa 400 milioni di euro, un network di 37 negozi e 100 a insegna Coincasa. OVS invece conta oltre 2000 negozi in Italia e all'estero e nel 2021 ha registrato vendite pari a 1.359 milioni di euro e un ebitda di 147,2 milioni. (ANSA).