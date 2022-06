Borsa:Europa apre positiva con indicazioni su inflazione Usa

(ANSA) - MILANO, 27 GIU - Avvio di settimana all'insegna dell'ottimismo per le Borse europee. I principali listini del Vecchio continente, in scia con quelli asiatici, si muovono in un clima positivo mentre si attenuano i timori di un aumento dell'inflazione negli Stati Uniti. Si guarda anche all'andamento delle materie prime, con il nuovo balzo del prezzo del gas.

Avvio in rialzo per Parigi (+0,52%), Francoforte (+0,76%), Londra (+0,41%), Madrid (+0,27%). (ANSA).