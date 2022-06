Borsa:Asia chiude positiva,si guarda a crescita e inflazione

(ANSA) - MILANO, 27 GIU - Le Borse asiatiche chiudono toniche, in scia con la chiusura dei mercati statunitensi. I listini sono sostenuti dal rialzo del comparto tecnologico.

Sotto i riflettori resta la crescita economica globale, mentre si attenuano i timori di un aumento dell'inflazione negli Stati Uniti.

In netto rialzo Tokyo (+1,43%). Sul mercato valutario lo yen si mantiene poco variato sul dollaro, scambiando poco sotto un valore di 135, e sull'euro a 142,40. A contrattazioni ancora in corso sono positive Hong Kong (+2,38%), Shanghai (+0,86%), Shenzhen (+1,11%), Seul (+1,71%) e Mumbai (+0,93%).

Giornata scarna di indicatori macroeconomici. Dagli Stati Uniti attesi gli ordinativi dei beni durevoli a maggio, previsti in calo dagli analisti finanziari. (ANSA).