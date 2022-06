Borsa: Milano chiude a -0,69%, pesano banche e assicurazioni

(ANSA) - MILANO, 27 GIU - La Borsa di Milano termina la seduta in calo con il Ftse Mib che cede lo 0,69% a 21.966 punti.

La folle corsa di Saipem, sospesa per tutta la seduta, si chiude con un rimbalzo del 43,94% a 1,8 euro. Tiene anche Intesa (+0,6%) in controtendenza con il settore. Banche e assicurazioni infatti sono rimaste in coda al listino: Generali ha perso il 3%, Unipol il 2,6%, Banco Bpm il 2,65%, Unicredit l'1,16%.

(ANSA).