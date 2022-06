Borsa: Europa rallenta con New York negativa, Milano -1%

(ANSA) - MILANO, 27 GIU - Rallentano il passo le principali borse europee sulla scia dei listini Usa, girati in negativo dopo un avvio in rialzo. Milano (Ftse Mib -1,05%) è la peggiore dietro a Madrid (-0,66%), Parigi (-0,63%), Francoforte (+0,16%) e Londra (+0,4%). In rialzo il differenziale tra Btp italiani e Bund decennali tedeschi a 208,7 punti, con il rendimento annuo italiano che sale al 3,594%. In Piazza Affari non riescono a fare prezzo i titoli di Saipem (+43,94% teorico) nel primo giorno di aumento di capitale e i rispettivi diritti (-33,18% teorico), entrambi in asta di pre-apertura. Bene Cnh (+1,93%), Intesa (+1,38%), Campari (+1,4%) e Iveco (+0,73%), deboli invece Banco Bpm (-3,.34%), Unipol (-3%), Generali (-2,7%), Mediobanca (-2,74%), Nexi (-2,39%), Italgas (-2,34%) ed Eni (-1,78%), con il greggio in calo (Wti -0,72% a 106,89 dollari al barile) ed i futures sul gas a luglio in rialzo (+1,8% a 130,835 euro al MWh), mentre procedono le iniezioni per gli stoccaggi di metano, che vedono protagonista anche Snam (-0,42%). (ANSA).