Banche: First, in 10 anni crollo prestiti a piccole imprese

(ANSA) - ROMA, 27 GIU - La First-Cisl, in uno studio, denuncia l'abbandono delle banche nei confronti delle piccole imprese che, negli ultimi 10 anni, hanno subito un calo dei finanziamenti del 32%. In uno studio elaborato in collaborazione con la Fondazione Fiba Cisl, in occasione della Giornata mondiale delle micro, piccole e medie imprese, si sottolinea come fra il 2011 e il 2021 i prestiti diretti alle piccole imprese siano diminuiti del 32%. Si tratta "di un calo triplo rispetto a quello registrato per il complesso dei residenti in Italia al netto delle istituzioni finanziarie (-10,9%)". Per il segretario generale del sindacato Riccardo Colombani è un "problema grave e la politica non può più ignorarlo" in un paese di piccole imprese come l'Italia. Sul fenomeno, sottolinea, ha pesato anche "la fuga delle banche dai territori". (ANSA).