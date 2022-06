Russia: Uif, congelati 287 mln a soggetti sanzionati

(ANSA) - ROMA, 24 GIU - La Uif, l'unità di informazione finanziaria presso la Banca d'Italia, ha "congelato 129 rapporti finanziari riferibili, direttamente o mediante interposizione, a 25 soggetti designati, per complessivi 287 milioni di euro in fondi e garanzie". E' quanto afferma il suo direttore Cladio Clemente alla presentazione del rapporto annuale. "Il congelamento sta colpendo anche risorse economiche, ulteriori rispetto a quelle finanziarie comunicate alla UIF, per ingenti valori" ha aggiunto. (ANSA).