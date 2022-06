Borsa: Milano frena (+0,1%) con Saipem e banche

(ANSA) - MILANO, 24 GIU - Dopo meno di un'ora di scambi Milano rallenta e il Ftse Mib riduce i guadagni allo 0,18 per cento. Ben comprati alcuni titoli legati al gas come Terna (+2,26%) e Italgas (+2,65%) o utility come A2A (+1,9%) ma a frenare il listino sono Saipem (-8,6%) e le banche.

Vendute Fineco (-1,39%), Unicredit (-1,37%), Banco Bpm (-0,14%) e incerte sulla direzione da prendere Bper (-0,03%) e Intesa (-0,02%). Fuori dal listino principale Mps cede l'1,13 per cento. Brilla invece Nexi (+2%). Deboli TIm (-0,3%) ed Eni (-0,5%). (ANSA).