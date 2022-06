Borsa: Milano apre in rialzo, Ftse Mib +0,39%

(ANSA) - MILANO, 24 GIU - Avvio in cauto rialzo per la Borsa di Milano. Il Ftse Mib in apertura si porta a 21.699 punti (+0,39%). Tra i titoli subito sugli scudi Prysmian (+2,4%) e Italgas (+2,08%). Continua a sprofondare invece Saipem (-6%).

