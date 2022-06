Saipem: cede ancora in Piazza Affari, -11%

(ANSA) - MILANO, 23 GIU - Soffre sempre Saipem in Borsa a Milano dopo il crollo di ieri sulle condizioni dell'aumento di capitale: il titolo, che nelle prime battute non è riuscito a fare prezzo di entrata, nei primi scambi è arrivato a cedere l'11% a 29,2 euro, per poi venire di nuovo fermato in asta di volatilità. (ANSA).