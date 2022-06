Inapp-Plus: il 'passaparola' aiuta, 1 su 4 ha trovato lavoro

(ANSA) - BOLOGNA, 23 GIU - Canali 'informali' vincenti per entrare nel mercato occupazionale italiano: negli ultimi dieci anni, infatti, "quasi un lavoratore su quattro (il 23%)" ha trovato impiego tramite amici, parenti, o conoscenti, il 9% attraverso contatti stabiliti nell'ambiente lavorativo. E, globalmente, "tra il 2011 e il 2021" il cosiddetto 'passaparola' ha fatto nascere "il 56% dell'occupazione", pari a "circa 4,8 milioni di posti" sottratti alla intermediazione "palese". È quanto emerge da uno studio dell'Inapp (Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche), che prende in esame i dati dell'indagine Inapp-Plus, che da oltre 15 anni analizza la dinamica dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro; lo studio viene illustrato oggi, a Bologna, nella giornata di apertura del Festival del lavoro, promosso dal Consiglio nazionale e dalla Fondazione studi dei consulenti del lavoro.

