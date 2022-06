Gas: Ad Amsterdam chiude in rialzo oltre 133 euro

(ANSA) - MILANO, 23 GIU - Giornata in rialzo per il gas con i timori della Germania che sia necessario un razionamento nel Paese. Il prezzo ad Amsterdam ha chiuso a 133 euro al Mwh (+4,9%) dopo aver toccato anche i 134 euro in corso di seduta.

Non ha avuto grandi effetti, almeno per il momento, l'accordo tra Ue e Norvegia che hanno deciso di intensificare la cooperazione per aumentare le forniture di gas a breve e lungo termine con l'obiettivo di abbassare i prezzi. (ANSA).