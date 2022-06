Borsa: Europa parte debole, Londra -0,5%

(ANSA) - MILANO, 23 GIU - Mercati azionari del Vecchio continente tutti in lieve calo in avvio di seduta: Londra ha aperto in ribasso dello 0,5% con Parigi sulla stessa linea, mentre Amsterdam è negativa dello 0,7%, Madrid dello 0,6% e Francoforte dello 0,3%.

Poco sotto la parità anche la partenza dei listini azionari di Mosca. (ANSA).