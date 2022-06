Saipem: crolla in Borsa dopo condizioni aumento, -21%

(ANSA) - MILANO, 22 GIU - Pessima seduta per Saipem in Piazza Affari dopo lo sconto annunciato del 30% sul Terp (il prezzo teorico al netto dei diritti) per l'aumento di capitale da 2 miliardi: il titolo, che ha registrato diverse sospensioni in asta di volatilità, ha chiuso con un crollo del 21,5% a 32,9 euro.

Da inizio anno il gruppo in Piazza Affari ha perso il 62%.

(ANSA).