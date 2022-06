Lazio: EY-Luiss, distretti forti, più attrattivi con il Pnrr

(ANSA) - ROMA, 22 GIU - I dati di un'analisi EY-Luiss Business School ritraggono il Lazio come una regione "forte dei propri settori di eccellenza, come il farmaceutico, l'ICT, l'aerospaziale, l'artigianato, l'automotive e l'agroalimentare".

"Per sfruttare appieno i fondi del Pnrr è fondamentale mettere a fattor comune le risorse a disposizione per lo sviluppo dei distretti laziali e di conseguenza per l'economica regionale nel complesso", dichiara il partner e responsabile della sede di Roma di Ey, Riccardo Rossi, aprendo i lavori del primo appuntamento di Imprenditori d'Italia, un roadshow di incontri in alcuni dei principali distretti italiani.

"La transizione digitale, ecologica e il tema dell'inclusione sociale sono le tre aree strategiche identificate come prioritarie nell'ambito degli interventi del Pnrr nel territorio", sottolinea Rossi. In particolare alla modernizzazione è destinata la maggior parte dei fondi (il 41%) con grandi investimenti in infrastrutture digitali, innovazione delle imprese e della pubblica amministrazione. Si tratta di un campo in cui il Lazio risulta un forte innovatore ed è la terza regione del Paese per livello di digitalizzazione dietro a Lombardia ed Emilia-Romagna.

Una delle sfide indicate dall'analisi è quella di legare ai progetti di innovazione green, a partire da bioedilizia, smart mobility ed economia circolare, anche quelli di innovazione digitale per creare sinergie. (ANSA).