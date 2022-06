Credit Agricole: punta al 2025 a utile oltre 6 miliardi

(ANSA) - MILANO, 22 GIU - Credit Agricole, nel piano al 2025, ha l'obiettivo di raggiungere un utile netto di oltre 6 miliardi di euro e rafforzare la redditività con un rendimento del patrimonio netto tangibile superiore al 12%.

La Banque Verte che punta sul forte potenziale di crescita organica con l'obiettivo di oltre un milione di clienti in più, continuerà a sviluppare e ad ampliare le proprie offerte nell'assicurazione, nelle soluzioni di risparmio e nell'immobiliare.

Inoltre il gruppo proseguirà la sua strategia di partnership e di acquisizioni mirate, rispettando al contempo i suoi vincoli di redditività (ROI sopra il 10% in 3 anni). In tal senso punta a stringere nuove partnership distributive con operatori finanziari, nonché partnership industriali e tecnologiche.

redit Agricole nel piano al 2025 imprime una accelerazione anche su Credit Agricole Italia che è la sesta banca commerciale nel Paese con una quota di mercato del 5,5%. L'obiettivo è accelerare la focalizzazione sulle soluzioni digitali, sull'Esg e su quattro segmenti di prodotto (immobiliare, agroalimentare, assicurazioni danni, risparmio gestito).

L'istituto inoltre prevede, nell'ambito del ricambio generazionale, oltre 1.200 assunzioni, in special modo di profili tecnici e specialistici a supporto della trasformazione digitale. (ANSA).