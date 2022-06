Cdp: via libera a riassetto area immobiliare gruppo

(ANSA) - ROMA, 22 GIU - Punta alla razionalizzazione alla valorizzazione del patrimonio il riassetto riassetto dell'area immobiliare del Gruppo Cdp al quale ha dato il via libera il Cda di Cassa presieduto da Gorno Tempini in una seduta che si è svolta a Napoli.

In dettaglio viene soppressa Cdp Immobiliare Srl e Cdp Immobiliare Sgr sarà dedicata alle attività di asset e fund management, focalizzata sugli investimenti in valorizzazione e rigenerazione urbana, infrastrutture sociali dell'abitare e settore del turismo mentre Fintecna sarà focalizzata sull'erogazione di servizi immobiliari e gestione dei processi liquidatori e anche sulla vendita del portafoglio di immobili per il quale non è prevista attività di valorizzazione.

Il riassetto dell'area immobiliare sarà completato, una volta ottenute tutte le necessarie autorizzazioni, con l'estensione dell'operatività di Cdp Immobiliare Sgr al settore delle infrastrutture : il nuovo nome della società sarà Cdp Real asset Sgr.

Cdp sottolinea come l'asset infrastruttture sia un settore centrale per il Pnrr e per la crescita inclusiva e sostenibile di medio termine del Paese. L'ampliamento del perimetro di intervento della SGR verrà perseguito attraverso investimenti in fondi infrastrutturali allo scopo di stimolare lo sviluppo del mercato, facendo leva sulle competenze presenti all'interno del Gruppo e sull'esperienza già maturata dalla Sgr nella gestione di fondi di fondi, nello stimolo allo sviluppo di asset manager specializzati e nella gestione di investimenti nelle infrastrutture dell'abitare. La nuova operatività, si precisa, si affianca agli ambiti di intervento sui quali la Sgr è già impegnata e che verranno ulteriormente rafforzati in coerenza con le linee guida del Piano Strategico 2022-2024. (ANSA).