Cdp: ok a linee guida, guardano a territorio e sostenibilità

(ANSA) - ROMA, 22 GIU - Con una forte attenzione al territorio e alla sostenibilità il cda di Cassa depositi e prestiti ha varato le linee guida strategiche per l'attuazione del Piano Strategico 2022-2024 varato lo scorso 25 novembre.

In un cda che si è tenuto a Napoli presso il Museo e Real Bosco di Capodimonte di Napoli con l'intento di dare un segnale concreto dell'impegno per le comunità locali la società guidata dall'amministratore delegato e direttore generale Dario Scannapieco. Nel dettaglio, le delibere approvate dal consiglio presieduto da Gorno Tempini riguardano le prime Linee guida strategiche settoriali per finanziamenti e investimenti, il primo Piano Esg (Environmental, Social, Governance), la prima Politica generale di finanziamento responsabile, la riorganizzazione dell'area immobiliare di Gruppo e l'estensione dell'operatività di CDP Immobiliare Sgr al settore delle infrastrutture.

Le Linee Guida Strategiche Settoriali riguardano tre dei dieci campi di intervento individuati dal Piano strategico: transizione energetica, infrastrutture sociali e digitalizzazione.

Le Linee Guida partono dall'analisi dei ritardi settoriali, individuando gli obiettivi e le priorità strategiche per il Gruppo Cdp, indicando gli strumenti per colmarli. Per quanto riguarda il Piano Esg Cassa Depositi e Prestiti si impegna tra l'altro a: ridurre i consumi e le emissioni favorendo un approvvigionamento responsabile e consapevole e orientando l'operatività verso la trasformazione in una Smart Company,sostenere diversità e inclusione, potenziando la formazione e il benessere e garantendo un maggiore equilibrio di genere Cdp ha inoltre approvato la prima Politica generale di finanziamento responsabile che guiderà ex-ante le attività di finanziamento del Gruppo in modo che queste siano sempre più in grado di raggiungere impatti positivi in termini sociali, economici e ambientali. (ANSA).