Borsa: Asia giù con futures, allarme crescita, Tokyo -0,37%

(ANSA) - MILANO, 22 GIU - Seduta negativa per le principali borse di Asia e Pacifico per i timori sulla crescita e dopo l'inflazione record nel Regno Unito in aprile, ai massimi da 40 anni. Negativi i futures sull'Europa e sugli Usa in attesa dell'intrervento del presidente della Fed Powell e delle scorte settimanali di greggio negli Usa. Tokyo ha ceduto lo 0,37%, Taiwan il 2,42%, Seul il 2,74% e Sidney lo 0,23%. Deboli Hong Kong (-1,825), Shanghai (-0,92%) e Mumbai -0,94% ancora in fase di contrattazioni. In calo il greggio (Wti -4,38% a 104,75 dollari al barile), il gas naturale (-0,45% a 125 euro al MWh) e l'oro (-0,44% a 1.825,56 dollari l'oncia). Sotto pressione il ferro (-5,43% a 713,5 dollari la tonnellata) e l'acciaio (-1,65% a 4.118 dollari la tonnellata) per la minore domanda della Cina.

Sul fronte valutario si rafforza il dollaro nei confronti dell'euro, dello yen e della sterlina. (ANSA).