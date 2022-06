Non c'è interesse da parte del Credit Agricole sul Mps . "Per quanto riguarda Monte Paschi non è una tematica di attualità", sottolinea Xavier Musca, Vice Direttore Generale della Banque Verte . "Oggi la strategia che è stata data chiaramente data dallo Stato italiano è una strategia di sviluppo, di rafforzamento del capitale, quindi la domanda non si pone", aggiunge Musca.