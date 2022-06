Banche:governo Gb dilaziona ancora la vendita della Natwest

(ANSA) - ROMA, 22 GIU - Il governo britannico ha dilazionato, per ulteriori 12 mesi, il termine di vendita delle azioni della Natwest, la banca nata dalle ceneri della Royal Bank of Scotland fallita durante la crisi finanziaria. Come segnala Bloomberg malgrado le dichiarazioni per una riprivatizzazione, il governo Tory ha dovuto fare i conti con gli effetti della Brexit e il calo delle azioni del comparto e ha ceduto solo una parte dei titoli. Per la holding statale che detiene il pacchetto di azioni pari ora al 48,5% il termine di vendita è stato così spostato al 23 agosto 2023. Qualunque metodo venga usato, nota Bloomberg, il Tesoro britannico dovrà fare i conti con una forte minusvalenza visto che le azioni quotano attorno ai 220 pence.

Secondo lo stesso governo, considerate le risorse iniettate negli scorsi anni nella banca, l'erario pubblico per non subire perdite dovrebbe cedere le azioni ad almeno 407 pence. (ANSA).