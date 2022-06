Amazon: diversità e inclusione pilastri accanto all'innovazione

(ANSA) - MILANO, 22 GIU - "Creare un ambiente sempre più aperto e inclusivo verso tutti i tipi di diversità". E' questo l'obiettivo di Amazon - spiega Mariangela Marseglia, manager per Italia e Spagna -, che ha dedicato una settimana alle tematiche di inclusione, parità di genere e diversità, coinvolgendo i dipendenti dell'azienda. L'iniziativa si chiude oggi con un incontro speciale negli uffici di Milano che hanno ospitato l'atleta paralimpica Giulia Ghiretti, la quale, ha raccontato la sua esperienza, le sue sfide e le vittorie. In occasione dell'evento, Amazon ha anche annunciato una donazione in favore dell'associazione Sport Senza Frontiere che si occupa di prevenzione e inclusione sociale attraverso lo sport.

Protagonisti di questa settimana di Amazon sono stati gli approfondimenti sugli 'affinity group' dell'azienda, ovvero, i gruppi di interesse creati per i dipendenti, volti a incoraggiare il dialogo, la conoscenza e il dibattitto su tematiche di comune interesse: dall'orientamento sessuale alle differenze di genere, fino alle disabilità. Rivolti a tutti i dipendenti, gli affinity group accolgono oltre 90.000 membri a livello globale e sono nel complesso 13. Al centro della nostra cultura, improntata all'innovazione e al miglioramento continuo, ci sono dei valori per noi imprescindibili: solidarietà, equità, diversità e inclusività sono per noi dei pilastri importanti e ci impegniamo tutti i giorni affinché i nostri dipendenti, e di riflesso i nostri clienti, possano beneficiare di un posto di lavoro dove questi valori siano sempre più tangibili", sottolinea Giulia Poli, general manager, Eu Campaign and Creative Management Amazon Ads. Ex nazionale juniores di ginnastica, Giulia, dopo un incidente nel 2010 che le causò una lesione alla colonna vertebrale, si è avvicinata al nuoto a scopo riabilitativo, ma poi, nel giro di un anno era già in vasca per competere. Attualmente detiene 19 medaglie internazionali tra Paralimpiadi, Mondiali ed Europei, oltre al titolo mondiale nei 100 rana conquistato una settimana in Portogallo. (ANSA).