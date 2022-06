Enac, Italia sta reggendo bene ripresa traffico aereo

(ANSA) - ROMA, 21 GIU - "Il sistema del trasporto aereo italiano, al momento, sta reggendo bene la ripresa del traffico.

Non ci sono, ad oggi, elementi che possano far intravedere criticità a breve o lunga scadenza, anche se potremmo subire qualche conseguenza delle difficoltà di altri Paesi dove effettivamente si registrano problemi". Lo ha detto all'ANSA il presidente dell'Enac Pierluigi Di Palma, interpellato sui possibili disagi legati a scioperi e cancellazioni. "Gli interventi del Governo, che ha garantito la cassa integrazione e 800 milioni per aiutare il settore a venir fuori dalla crisi determinata dal Covid, hanno consentito al nostro sistema di farsi trovare pronto per la ripartenza, soprattutto garantendo la fidelizzazione della maggior parte del personale", ha spiegato Di Palma, assicurando che "Enac è comunque vigile per garantire i diritti dei passeggeri". (ANSA).