Btp Italia: altri 2 mld di raccolta nel 2/o giorno di offerta

(ANSA) - ROMA, 21 GIU - La domanda per il nuovo Btp Italia Giugno 2030 aggiunge altri due miliardi di euro di raccolta nel secondo giorno di offerta del bond anti-inflazione per i risparmiatori. Il totale, a meno di due ore dalla fine del secondo giorno di collocamento, supera così i 5,4 miliardi. Lo si legge sul sito di Borsa italiana.

Il collocamento del titolo, indicizzato al tasso di inflazione nazionale, è stato fissato dal Mef da lunedì 20 a mercoledì 22 giugno 2022 per il retail, salvo chiusura anticipata, con una seconda fase giovedì 23 riservata agli investitori istituzionali. (ANSA).