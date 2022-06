Borsa: Europa e Milano (+0,3%) caute dopo avvio Wall Street

(ANSA) - MILANO, 21 GIU - Mercati azionari del Vecchio continente generalmente in rialzo ma non particolarmente tonici dopo l'avvio di Wall Street: la Borsa di Parigi sale attorno al punto percentuale, Amsterdam dello 0,7%, con Milano in crescita dello 0,3% e Londra sulla stessa linea. Francoforte è positiva dello 0,2%, mentre Madrid cede mezzo punto percentuale. Mosca segna un calo di circa l'1% con l'indice Moex in rubli, mentre l'Rtsi in dollari sale dell'1,6%.

Il gas prosegue tonico a 126 euro al megawattora ad Amsterdam con un rialzo del 4% rispetto alla chiusura della vigilia, mente lo spread Btp Bund a 10 anni si conferma senza tensioni di giornata attorno a quota 190 punti base.

In Piazza Affari, sempre acquisti su Leonardo che sale del 5% a 10,2 euro dopo la fusione negli Usa di Drs con Rada. Bene anche Banco Bpm e Stellantis che crescono oltre i due punti percentuali, mentre Terna viaggia in calo del 2,5% e Recordati è stata fermata in asta di volatilità con un ribasso teorico di oltre quattro punti. (ANSA).