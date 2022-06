Borsa: Europa conclude positiva, Londra +0,5%

(ANSA) - MILANO, 21 GIU - Mercati azionari del Vecchio continente in generale aumento: la Borsa di Londra ha chiuso in crescita dello 0,5%, con Parigi in rialzo dello 0,7%, Francoforte dello 0,2% e Amsterdam positiva di un punto percentuale. In controtendenza Madrid che ha perso lo 0,5%.

