Borsa: Asia rialza testa, Tokyo +2%

(ANSA) - MILANO, 21 GIU - Rialzano la testa le Borse in Asia sulle parole del presidente Usa Joe Biden che ribadisce che una recessione negli Stati Uniti non è "inevitabile".

L'indice MSCI Asia Pacific è salito fino all'1,5%, con i titoli finanziari e tecnologici tra i maggiori contributori al suo rialzo. La Borsa di Tokyo ha guadagnato il 2,04%, Shanghai e Shenzen restano deboli, rispettivamente in calo dello 0,6% e dell'1,1% mentre salgono Taiwan (+2,3%) e Seul (+0,69%). Hong Kong guadagna l'1,3 per cento.

"È una tregua, non un rimbalzo" dice un gestore invitando a non cedere all'euforia. "Siamo ancora in un mercato ribassista che sta affrontando un doppio smacco di inasprimento della Fed e timori di recessione, e la stagione degli utili del secondo trimestre sarà probabilmente particolarmente dolorosa per i mercati" a causa delle pressioni sui costi, ha aggiunto. (ANSA).