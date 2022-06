Bankitalia: meno banche,più operatori finanza.Salgono rischi

(ANSA) - ROMA, 21 GIU - Meno banche e più piccoli soggetti finanziari non bancari, specie nel risparmio gestito con conseguente aumento dei rischi. E' il quadro tracciato da Giuseppe Siani, Capo del Dipartimento Vigilanza bancaria e finanziaria della Banca d'Italia a un convegno, "La proliferazione di intermediari non bancari di piccola dimensione rende il sistema finanziario sempre più complesso e frammentato, con potenziali maggiori rischi idiosincratici (es. cyber risk, governance) ma lo sviluppo dell'intermediazione finanziaria va valutato positivamente". "Allo stesso tempo, sono cresciuti ruolo e rilevanza dei soggetti non bancari, che erano più di 600 alla fine del 2021. La crescita è avvenuta soprattutto sul versante del risparmio gestito, rendendo sempre più pressante l'esigenza di un quadro normativo e di controlli più efficace, a livello nazionale e internazionale".

Di converso, a fine 2021, "il sistema bancario italiano era costituito da più di 200 intermediari, numero che si è ridotto notevolmente negli ultimi anni per effetto di operazioni di concentrazione". (ANSA).