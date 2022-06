Btp Italia: domanda per 3,4 mld nel primo giorno di collocamento

(ANSA) - ROMA, 20 GIU - La domanda per il nuovo Btp Italia giugno 2030, nel primo giorno di collocamento, supera i 3,4 miliardi di euro. Lo si legge sul sito di Borsa italiana, dove in chiusura alle 17,30 circa il nuovo titolo rivolto alla clientela dei risparmiatori vede 3,417 miliardi di domanda a fronte di 88.590 contratti.

Il collocamento del titolo, indicizzato al tasso di inflazione nazionale, è stato fissato dal Mef da lunedì 20 a mercoledì 22 giugno 2022 per il retail, salvo chiusura anticipata, con una seconda fase giovedì 23 riservata agli investitori istituzionali. (ANSA).