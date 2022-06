Borsa: Milano chiude bene (+0,99%) nonostante stacco cedole

(ANSA) - MILANO, 20 GIU - Seduta positiva per Piazza Affari che prova a lasciarsi alle spalle, al pari delle altre Borse europee, una settimana molto difficile, segnata dai timori per la stretta monetaria della Bce. A Milano il Ftse Mib ha chiuso in rialzo dello 0,99% a 22.004 punti, nonostante lo stacco della cedola di alcuni 'big' abbia pesato per lo 0,29% sull'andamento del listino principale. (ANSA).