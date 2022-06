Borsa: Milano brilla con banche, tonfo A2A e De' Longhi

(ANSA) - MILANO, 20 GIU - Seduta in rialzo per Piazza Affari che prova a ripartire dopo una settimana difficile, segnata dai timori sulla stretta monetaria, l'inflazione e l'allargamento dello spread tra Btp e Bund. Il Ftse Mib ha chiuso la seduta in rialzo dello 0,99% a 22.004 punti, risultato che sarebbe potuto essere più rotondo se alcuni big come Poste (-2,2%), Snam (-2,9%), Hera (-5,6%), Terna (-2,6%), Exor (+0,4%), Stm (-0,6%)e Leonardo (+0,4%) non avessero staccato la cedola, pesando per lo 0,29% sull'indice delle blue chip.

A guidare i rialzi sono stati i titoli bancari, oggetto di ricoperture in tutta Europa, con Unicredit (+4,4%), Banco Bpm (+4,3%), Intesa (+3,8%) in testa ai rialzi. Bene nel risparmio gestito FinecoBank (+3,3%), Tim è salita del 2,6% con Vivendi che ha indicato in 31 miliardi di euro il valore che attribuisce alla rete, Ferrari ha guadagnato il 2,8% e Iveco, che torna a produrre bus in Italia, il 2,6%. Dall'altra parte del listino cade A2A (-5,5%), tagliata da Intermonte, male anche Nexi (-2,4%) con Diasorin (-1,6%) e Saipem (-1,6%). Fuori dal Ftse Mib tonfo di Acea (-8%) con lo stacco della cedola e di De' Longhi (-7,1%) che paga l'uscita senza preavviso dell'amministratore delegato. (ANSA).