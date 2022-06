Borsa: Europa conferma rialzi, New York chiusa, Milano +0,4%

(ANSA) - MILANO, 20 GIU - Si confermano in rialzo le principali borse europee al traguardo di metà seduta, senza l'apporto dei listini Usa, chiusi oggi per festività. Le migliori sono Londra e Madrid, che salgono oltre l'1%, seguite da Milano (+0,45%), Francoforte (+0,35%) e Parigi (+0,1%), all'indomani del secondo turno per le elezioni legislative, che hanno sancito la fine della maggioranza assoluta della coalizione ched sostiene il presidente della Repubblica Emmanuel Macron. Superiore alle stime l'aumento dei prezzi alla produzione in Germania in maggio, mentre si attenua la tensione sui titoili di Stato, con il differenziale tra Btp italiani e Bund decennali tedeschi che scende a quota 190 punti ed il rendimento annuo italiano in calo di 1,5 punti al 3,552%, mentre è invariato all'1,653% il rendimento italiano.

Oscilla intorno alla parità il greggio, che si mantiene sotto i 110 dollari per il Wti (+0,17%) e ai 113 per il Brent (-0,08%). In deciso rialzo invece il gas naturale (+6,37% a 125,24 euro al MWh) sulla piazza di Amsterdam. Poco mosso l'oro (-0,07% a 1.837,78 dollari l'oncia) mentre hanno chiuso in forte calo il ferro (-7,76% a 773 dollari la tonellata) e l'acciaio (-5,12% a 4.187 dollari la tonnellata) per i timori di un calo della domanda in Cina, alle prese con nuovi casi di Covid.

Debole l'estrattivo-minerario Rio Tinto (-1,78%), mentre corre Renault (+6,4%), spinto dalla raccomandazione d'acquisto degli analisti di Jefferies, che hanno elevato il prezzo obiettivo a 40 euro, contro i 25,56 segnati oggi alla Borsa di Parigi.

Seguono Volvo (+1,48%), Ferrari (+1,26%), Volkswagen (+0,9%) e Stellantis (+0,34%). Sugli scudi Hsbc (+4,62%), Banco Bpm (+3,65%), Unicredit (+2,62%) CaixaBank (+2,61%), Lloyds (+2,54%) e Intesa (+2,34%), Bene anche Santander (+1,95%) Fineco (+2,91%), Banco Bpm (+2,73%), Unicredit (+2,52%), Commerzbank (+2,04%) e Lloyds (+1,57%). (ANSA).