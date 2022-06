Paura recessione frena le Borse

(ANSA) - MILANO, 17 GIU - Borse europee in frenata dopo che a Wall Street il Dow Jones e l'S&P 500 hanno girato in negativo, con gli investitori preoccupati che la crociata della Fed contro l'inflazione - su cui la banca centrale è "totalmente concentrata", ha ribadito oggi il presidente Jerome Powell - possa mandare in recessione l'economia americana. Milano riduce i rialzi allo 0,4%, al pari di Francoforte mentre Parigi si appiattisce sulla parità e Londra cede lo 0,1%. Ne risente il petrolio, con il wti e il brent che affondano del 5,5% a 111 dollari al barile mentre il gas cede il 4% ad Amsterdam, a 119 euro, nonostante i tagli della Russia. (ANSA).