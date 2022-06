Industria: Daikin punta su Ariccia, 21 mln di investimenti

(ANSA) - ROMA, 17 GIU - Investimenti per 21 milioni che hanno permesso la costruzione di una nuova struttura, più moderna, unitamente a un costante aumento dell'organico. Daikin punta sul sito produttivo di Ariccia attraverso nuove tecnologie e una forza lavoro giovane: il 90% per cento degli assunti negli ultimi quattro anni ha un'età compresa tra i 20 e i 30 anni e, sottolinea l'azienda, in molti casi si tratta di lavoratrici, per un totale di 651 dipendenti. Dello sviluppo del sito e dei progetti futuri del gruppo, tra i quali l'obiettivo di diventare carbon neutral entro il 2050, si discuterà lunedì 20 giugno a partire dalle 9:30 nel corso dell'evento "Tra passato e futuro", presso lo stabilimento Daikin Applied Europe di Ariccia, alla presenza anche della viceministra dello Sviluppo economico Alessandra Todde. (ANSA).