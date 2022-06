Iccrea: impatti molto limitati da spread su portafoglio Btp

(ANSA) - ROMA, 17 GIU - Il gruppo Bcc Iccrea prevede "impatti economici molto limitati" dalle tensioni dello spread sul portafoglio titoli che per il 90% è iscritto in bilancio a "costo ammortizzato" (contronuna media del sistema sopra il 70% ndr) e inoltre, come da previsioni, sarà ridotto dai 69 miliardi di euro di fine 2021 a poco meno di 51 miliardi del 2024. Come spiega il vice dg Francesco Romito alla presentazione del piano industriale si tratta di cessioni "giè previste prima delle attuali tensioni" e che saranno coordinate con le scadenze del tltro della Bce (giugno 2023 e settembre 2024). "Negli scorsi anni abbiamo approfittato della politica monetaria lasca della Bce" ha aggiunto. (ANSA).