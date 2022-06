Gas: Novak, senza ostacoli politici alla Ue quel che serve

(ANSA) - MILANO, 17 GIU - La Russia è pronta a fornire all'Europa il gas di cui ha bisogno per riempire gli stoccaggi in vista dell'inverno a patto che non ci siano ostacoli politici. Lo ha detto il vice primo ministro russo, Alexander Novak, alla tv Rossiya 24, secondo quanto riferisce Bloomberg.

"Siamo pronti a coprire in pieno le forniture di gas ma ovviamente è necessario creare le condizioni economiche e non chiudere le forniture politicamente", ha detto Novak, secondo cui l'Europa ha bisogno di 40-45 miliardi di metri cubi di gas per portare all'80% gli stoccaggi. "Si tratta di un volume importante considerando che non resta molto tempo". (ANSA).