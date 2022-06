Friulia:erogati 50,1mln in 2021 (+24,3%), utile 5mln (+8,7%)

(ANSA) - TRIESTE, 17 GIU - Nell'esercizio appena concluso, Friulia, la società finanziaria della Regione Fvg, ha erogato oltre 50,1 milioni di euro (+24,3%), perfezionando 17 operazioni. Un intervento decisivo che ha permesso a numerose piccole e medie imprese regionali di usufruire della consulenza e del supporto finanziario per sostenere nuovi progetti dopo le chiusure e i rallentamenti imposti dal Covid. Presentano dati positivi tutti i principali indicatori analizzati: l'utile netto, che si è attestato a circa 5 milioni di euro (+8,7%), mentre il valore complessivo degli interventi è arrivato a 204 milioni di euro (+7,3%) investiti in 88 aziende partecipate (di cui l'80% Pmi) e che realizzano un fatturato aggregato pari a circa 2,5 miliardi di euro impiegando oltre 9 mila dipendenti. "I risultati evidenziati dal bilancio di Friulia sono la conferma del buon operato di questo Consiglio di amministrazione e di tutto l'assetto societario della holding, nonché della lungimiranza strategica che avrà la sinergia con la neo costituita Fvg Plus nel supporto alle nostre piccole e medie imprese", ha detto l'assessore Barbara Zilli. La presidente Seganti ha confermato l'impegno straordinario di Friulia a supporto del tessuto imprenditoriale del territorio, che consentirà anche quest'anno di accompagnare aziende ad alto potenziale nel loro processo di crescita e di internazionalizzazione. (ANSA).