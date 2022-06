Borsa: Tokyo, apertura in netto calo (-1,66%)

(ANSA) - TOKYO, 17 GIU - La Borsa di Tokyo apre l'ultima seduta della settimana in calo, in scia alla pesante correzione degli indici azionari statunitensi, con gli investitori che temono ripercussioni sull'economia statunitense a causa del progressivo aumento dei prezzi al consumo. In apertura il Nikkei cede l'1,38% a quota 25.991,90, e una perdita di 439 punti. Sui mercati valutari lo yen si rafforza sul dollaro a 132,20, e tratta a 139,50 sull'euro. (ANSA).