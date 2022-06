Borsa: Milano perde smalto sul finale, chiude a +0,29%

(ANSA) - MILANO, 17 GIU - Chiusura in rialzo per Piazza Affari. L'indice Ftse Mib ha terminato le contrattazioni in progresso dello 0,29% a 21.788 punti, perdendo smalto sul finale di seduta e lasciando sul terreno gran parte dei rialzi conseguiti nella prima parte della giornata, quando era arrivato a guadagnare fino al 2,3%. (ANSA).