Borsa: Milano fallisce il rimbalzo, vola Saipem, Eni ko

(ANSA) - MILANO, 17 GIU - Piazza Affari fallisce il rimbalzo con il Ftse Mib che si appiattisce sul finale di seduta (+0,29%) assieme agli altri listini europei, in scia all'andamento incerto di Wall Street e ai timori che la stretta della Fed, che ha ribadito il suo "incondizionato" impegno nella lotta all'inflazione, possa mandare in recessione l'economia americana.

In una seduta movimenta anche dalla scadenza di opzioni su titoli e indici azionari, sul listino milanese si è messa in luce Saipem (+12,4%), con uno strappo nel finale, davanti a Nexi (+5,6%), Pirelli (+5,2%), Campari (+4,5%), Diasorin (+4,3%) e Italgas (+4%). Bene i bancari, con in testa Banco Bpm (+2,6%), mentre l'interesse di Bnp Paribas per Abn Amro ha riacceso l'attenzione sul risiko bancario. Appesantisce il listino il tonfo dell'Eni (-4,7%), alle prese con i tagli al gas della Russia, e il calo di Tenaris (-1,5%). Fiacche Generali (-0,4%) e Mediobanca (-0,5%) mentre si cerca un compromesso sulla sostituzione di Francesco Gaetano Caltagirone nel cda del Leone.

